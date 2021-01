Nasce in Liguria il primo sito che racconta i trucchi per volare gratis in tutto il mondo

E’ online da qualche settimana il sito internet theflightclub.it, il primo sito italiano dedicato al mondo del reward travel.

Il reward travel, è la pratica di utilizzare i punti generati ad esempio con le carte di credito american express per prenotare biglietti premio nelle principali compagnie aeree.

In Italia è una pratica poco diffusa mentre negli Stati Uniti e in molte altre nazioni in tutto il mondo sono centinaia i siti, le pagine facebook e i gruppi di discussione che trattano l’argomento.

Raccogliere i punti al supermercato e trasformarli in punti millemiglia Alitalia, accumulare i punti facendo la spesa grazie alla carta payaback o ancora sfruttare i benefit collegati alle carte di credito per ottenere vantaggi come soggiorni gratuiti in tutto il mondo.

Tutto questo prevede che l’utente raccolga i punti e piano piano arrivi a poter ottenere i biglietti premio per volare in business class a New York, soggiornare in un resort Hilton alle Maldive, fino a fare il giro del mondo senza spendere nulla o spendendo pochissimi euro.

The Flight Club non è una agenzia viaggi, tantomeno un influencer: il sito insegnerà come si possono accumulare punti, miglia o altre “valute” per viaggiare o soggiornare in giro per il mondo. L’Italia è la nazione delle raccolte punti, dei bollini al distributore, della caccia agli sconti. Il mondo del reward travel è esattamente questo: trasformare i punti della spesa in un volo, o pagare le tasse sapendo che quella transazione potrà regalare un biglietto per volare in business class dall’altra parte del mondo.

“Vogliamo spiegare come è possibile viaggiare in prima classe con Emirates spendendo poche centinaia di euro”, chiarisce Rainisio, “così come dormire senza pagare in hotel 5 stelle. Ma non solo, su The Flight Club vogliamo far capire quali benefici siano legati ad una singola carta di credito e come il consumatore italiano possa approfittare, ad esempio, di coperture assicurative o vantaggi già previsti e a costo zero nel canone di una carta di credito”.

Il sito è quindi il primo in lingua italiana che spiega passo dopo passo come, ad esempio, si possono usare i punti Millemiglia Alitalia per emettere dei biglietti in business class per volare negli Stati Uniti.

Se il tuo sogno è fare il giro del mondo su the flight club si spiega nel dettaglio come staccare quello che per molti è il biglietto per il viaggio piu bello di tutta la vita. Ma il reward travel non è solo questo, è spiegare tutti i vantaggi, diretti e indiretti, che essere un titolare di una carta come la american express platino può portare. Benefici che vogliono dire risparmi che a volte possono voler dire centinaia e centinaia di euro, che rimangono le portafoglio del viaggiatore.