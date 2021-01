“Non vogliamo una scuola streaming-zita”: domani a Genova la protesta degli studenti

Genova. Mentre resta grande incertezza sulla riapertura in presenza delle scuole superiori – che potrebbe slittare dall’11 al 18 gennaio anche se al momento non ci sono conferme – domani gli studenti genovesi scenderanno in piazza proprio per dire basta con la scuola in streaming. La chiamano la scuola streaming-zita i ragazzi del coordinamento studentesco 16cento che si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza De Ferrari per un presidio di protesta.

“Classi a cielo aperto” hanno chiamato la loro iniziativa: seguiranno una lezione in streaming certo ma saranno all’aperto e per una volta di nuovo tutti insieme, fuori dalle loro stanze dove sono rinchiusi da mesi anche per 7 ore di lezione. Poi cercheranno con alcuni interventi di fare il punto sulla situazione della scuola.

