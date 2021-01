Setterosa pronto per il torneo preolimpico: le convocate e il calendario

Genova. Ci siamo. Il Setterosa si avvicina al torneo di qualificazione olimpica di pallanuoto con la consapevolezza che non ci saranno altre possibilità per difendere la medaglia conquistata a Rio de Janeiro. Le vicecampionesse olimpiche sono pronte, motivate. Due i pass in palio al torneo di Trieste, in programma al centro federale “Bruno Bianchi” dal 19 al 24 gennaio. Li assegneranno le semifinali. La nazionale italiana è nel gruppo A con Olanda, Francia e Slovacchia; nel B si affrontano Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. Hanno rinunciato Uzbekistan e Nuova Zelanda.

Le azzurre giocheranno le prime quattro partite alle ore 18, in sequenza contro Francia, Olanda e Slovacchia per raggiungere il quarto di finale. La partita chiave del raggruppamento molto probabilmente sarà con l’Olanda, oro europeo a Barcellona 2018 e quarta nell’ultima rassegna continentale a Budapest 2020, nonché argento iridato a Kazan 2015. Al debutto la squadra del cittì Paolo Zizza e della neo capitana Silvia Avegno tornerà a giocare contro la Francia, incontrata e sconfitta 13-8 lo scorso 25 febbraio in World League, nell’ultimo impegno internazionale prima del lockdown causato dal Covid-19.

