A Imperia #IoApro1501 fa flop ma la rabbia di baristi e ristoratori cova sotto la cenere

Imperia. «Visto il successo che abbiamo qua a Imperia non voglio che i miei clienti si prendano delle multe, quindi starò aperta ancora un po’ poi farò asporto.Quando ci sarà più unione tra di noi sarò lieta di partecipare. Sarò contenta di servire i mie clienti ma li farò entrare uno per volta con le giustemisure e in sicurezza. Chiedo che questa cosa finisca presto, alla gente e alle istituzioni di aiutarci. Siamo in ginocchio non ce la facciamo più», così Francesca Riccobono titolare Bar Preve, tra le promotrici della protesta delle attività di somministrazione nel capoluogo.

