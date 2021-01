A.Mittal, Rixi (Lega): “Governo è assente e perde di vista la situazione occupazionale”

Genova. “Mentre la maggioranza fa i salti mortali per non perdere la poltrona, il governo perde di vista la grave crisi che il Paese attraversa. L’accordo di Programma con ArcelorMittal, proprietaria dello stabilimento ex Ilva di Genova, prevedeva un livello occupazionale garantito di 2700 lavoratori, ma finora ne è stato impiegato un numero di gran lunga inferiore con grave inadempimento dell’azienda sugli impegni assunti”. Lo ha detto il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture della Lega.

“Nel frattempo il ministro Patuanelli tace, non pervenuto – aggiunge il deputato del Carroccio – Il sindaco Bucci ha chiesto un tavolo urgente sul tema delle aree effettivamente impiegate da A.Mittal, mentre il governo non ha ancora rimborsato le risorse anticipate da Società per Cornigliano per integrare il reddito dei lavoratori ex Ilva in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”.

