Agente gli chiede di indossare la mascherina ma come risposta riceve una serie di pugni: 32enne denunciato

Savona. Ha scatenato la reazione indignata di diversi cittadini e del sindaco di Savona il giovane che ieri, giovedì 14 gennaio, si è reso protagonista di un episodio di violenza nei confronti di un agente della polizia locale.

Il poliziotto si era avvicinato al ragazzo per invitarlo ad indossare la mascherina, ma come risposta dall’adolescente aveva ricevuto quattro pugni sul torace. Per il giovane è immediatamente scattata la denuncia e ora dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

