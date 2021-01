Altare, arrivano i gazebo di “Buone Terre”: i consumatori potranno scegliere i prodotti tipici

Altare. Domani mattina Altare potrà tagliare il nastro che darà il via ad un nuovo appuntamento in Valbormida, con i 17 piccoli e piccolissimi produttori della rete “Buone Terre I Mercati della Terra dalla Valbormida al Mare”. I consumatori, dalle 8.00 alle 13.00 potranno scegliere fra l’ampia gamma di prodotti, dall’olio, ai salumi passando dai formaggi, per arrivare ai dolci e alle farine compongono il paniere della spesa proposto dal progetto Buone Terre.

L’apertura dei gazebo, prevista nel mese di dicembre, rimandata a causa delle condizioni metereologiche, si svolgerà domattina in piazza del Consolato e in via Restagno ad Altare.

