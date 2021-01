Covid e aiuto agli anziani, a Loano speciale riconoscimento per Rossella Fasolo

Loano. Questo pomeriggio il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, ha partecipato alla cerimonia di consegna del riconoscimento che il gruppo goliardico “Quelli du Carugiu de Loa” ha voluto assegnare a Rosella Fasolo, che durante l’emergenza sanitaria si è resa protagonista di diverse iniziative a favore della propria comunità.

“Nella prima fase della pandemia – ricorda il sindaco di Loano – Rossella ha realizzato e donato agli anziani e al personale sanitario centinaia di mascherine artigianali e ha registrato online un vero e proprio ‘video tutorial’ nel quale spiegava l’esatta procedura di fabbricazione. Ciò ha consentito a tanti loanesi (e non solo) di realizzare da sé questo fondamentale dispositivo di protezione individuale e ha messo altri cittadini di buona volontà nelle condizioni di darle una mano nel processo produttivo. Prima di Natale, poi, ha realizzato e donato al comitato loanese della Croce Rossa una sessantina di oggetti d’artigianato che poi i volontari hanno messi in vendita per raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose della città”.

... » Leggi tutto