Da anni nei depositi di un museo, i leoni di marmo di Villa Scassi torneranno a ruggire

Genova. Che i depositi del museo di Sant’Agostino siano una fonte inesauribile di sorprese non è una grande novità. Ci sono centinaia di pezzi catalogati e conservati, in attesa di restauri o semplicemente di trovare un posto nel mondo. L’aspetto positivo è che lì, in Sarzano, sono “al sicuro” da atti vandalici, dalle intemperie o dalle cattive abitudini. Quello negativo è che, a parte gli addetti ai lavori, nessuno li può ammirare.

Nei giorni scorsi il presidente del municipio Centro Ovest, che riunisce Sampierdarena e Cornigliano, Michele Colnaghi, si è “fatto un giro” nei depositi di Sant’Agostino, e come Indiana Jones alla fine de “Il Regno del teschio di cristallo” (non memorabile quarto episodio della saga, dove finalmente il protagonista si avventura nei depositi dove era conservata l’Arca dell’Alleanza”), si è aggirato i corridoi alla scoperta di alcuni pezzi interessanti. Da prendere “e portare a casa”.

... » Leggi tutto