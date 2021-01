Dentista allontana milite per paura del Covid, un collega: “Venite qui, vi visito gratis”

Savona. Ha ricevuto un’ondata di solidarietà la Croce Bianca di Savona, dopo l’articolo che abbiamo pubblicato dove si raccontavano le situazioni di disagio che alcuni militi della pubblica assistenza hanno dovuto sopportare nel corso della pandemia. Commenti negazionisti sui social, una visita odontoiatrica negata a un milite in quanto ritenuto “persona a rischio”, ma ancora volontari intimati a lavoro di lasciare la loro attività in Croce. Sono questi gli episodi che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta le decine di militi che operano da anni nella pubblica assistenza savonese.

“Abbiamo letto con grande disappunto la notizia che uno dei vostri militi non è stato adeguatamente accolto da un collega odontoiatra nel timore che potesse essere portatore di Sars-Covid-19 – ha voluto scrivere in una mail lo studio dentistico Blasi, cogliendo l’occasione per manifestare la propria vicinanza e ringraziare i militi “per l’impegno dimostrato nel far fronte alle esigenze della pandemia”. Ma oltre le parole di solidarietà, dallo studio dentistico è stata anche gentilmente offerta una visita di controllo gratuita a tutti i militi della Croce Bianca.

