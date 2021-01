Dopo il lungo stop riparte il calcio giovanile professionistico

Finalmente pare proprio che il calcio giovanile torni in campo. Per il momento l’attività è riservata solamente alle formazioni dei club professionistici, mentre per i dilettanti proseguono con gli allenamenti individuali. Però già questo è un primo passo verso un ritorno alla normalità che tutti si augurano arrivi il prima possibile, anche se le nuove limitazioni (causa l’aumento dell’indice Rt) non fanno per il momento pensare positivo.

In questo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 gennaio, andrà in scena il campionato Primavera 2, quella che può essere definita la Serie B della Primavera. Nel week end successivo del 23 e 24 gennaio fischio d’inizio anche alla Primavera 1 con le big di categoria.

