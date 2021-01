Sanremo. Il talento degli Urban Theory è ormai ben conosciuto in patria dopo il Golden Buzzer a Italia’s Got Talent nel 2019 e la partecipazione come corpo di ballo al programma “Viva Ray Play!” di Fiorello e ora ha attirato l’attenzione anche di personaggi d’eccezione, come la cantante colombiana Shakira.

