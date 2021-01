Le concessioni demaniali marittime: tra incertezza giurisprudenziale e possibili deroghe normative

Liguria. Negli ultimi anni la tematica delle concessioni demaniali ha rivestito un ruolo molto importante per i titolari degli stabilimenti balneari e in generale di tutti quegli imprenditori che lavorano a contatto con il demanio marittimo, settore nella più totale incertezza normativa. Da avvocato mi permetto di sottoporre all’attenzione dei lettori un ragionamento relativo alla questione delle concessioni demaniali marittime, ritenendo l’argomento di attualità e interesse generale.

Le maggiori difficoltà riguardano le piccole e medie imprese strettamente legate al territorio, che nell’incertezza di un rinnovo della propria concessione demaniale e per di più nell’incertezza dei requisiti dei nuovi bandi, come possono programmare investimenti a lungo termine? La commissione di Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al decreto “Rilancio” nel 2020, prevedendo l’estensione delle concessioni demaniali fino al 2033, come già previsto dalla Legge 145/2018. Successivamente, a seguito del rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’incompatibilità delle proroghe alle concessioni, operata in Italia, con il diritto dell’Unione europea e in particolare con la direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).

