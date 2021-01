Mascherine made in Liguria, la delusione degli imprenditori: “Impossibile competere con i cinesi”

Liguria. Ci hanno provato a riconvertire la propria attività per produrre quella che era l’oggetto più ricercato e prezioso del momento: la mascherina chirurgica. Ma l’entusiasmo della piccola schiera di imprenditori liguri che all’epoca aveva spinto a investire denaro in un momento critico, spesso con l’obiettivo di salvarsi dalle conseguenze nefaste della chiusura totale, oggi si è trasformato in delusione e rassegnazione. Qualche volta rimorso.

Erano una quarantina le aziende mappate dalla task force creata dalla Regione Liguria per supportare il processo di conversione. Oltre a Confindustria, Cna, Confartigianato e le Camere di commercio erano scesi in campo l’Iit e il Rina per offrire le necessarie competenze tecniche e accompagnare il complicato processo di certificazione. In aggiunta agli incentivi promessi dal decreto Cura Italia, varato in piena emergenza nazionale per i dispositivi di protezione, era stato aperto un bando di Filse, alimentato con un milione di euro del fondo strategico regionale, che offriva un finanziamento con tasso all’1,5% su un investimento compreso tra 30mila e 100mila euro. Solo un’azienda ha presentato la domanda. E siccome il bando è ancora aperto, nessuno ha mai ricevuto i contributi.

