Traffico, serata da incubo in autostrada: un altro incidente in A10, coda di 3 chilometri

Genova. Dopo il pomeriggio di gravi disagi per un incidente in A12 tra Rapallo e Recco un altro incidente si è verificato in serata sulla A10 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

A perdere il controllo è stato un motociclista che è finito fuori strada. Non risultano altri mezzi coinvolti. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Si registrano 3 chilometri di coda.

... » Leggi tutto