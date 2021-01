Una classe a cielo aperto per chiedere il ritorno fra i banchi: “Passiamo andare in giro ma non a scuola, che senso ha?”

Genova. Il freddo e il vento gelido non hanno fermato questa mattina la protesta degli studenti genovesi: Cartelli colorati, una lezione in streaming “a cielo aperto” e diversi interventi che si sono susseguiti al microfono sulle scale di palazzo Ducale hanno dati vita alla manifestazione “classi a cielo aperto in piazza De Ferrari.

A organizzare il presidio il coordinamento studentesco 16cento: “LA didattica ha distanza ha diviso completamente gli studenti – spiega Lucia Piccolo, studentessa del liceo Gobetti e portavoce del coordinamento – a livello italiano ci sono 34 mila studenti che abbandoneranno la scuola dopo questo periodo di dad. C’è un aumento di consumo di alcol tra i giovani, così come di casi di depressione. Noi siamo stati completamente abbandonati dalle istituzioni e oggi siamo qui proprio per chiedere che ci venga garantito il diritto all’istruzione”.

... » Leggi tutto