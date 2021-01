Vincolo sportivo e rapporti di lavoro, audizione alla Camera dei Deputati per la Lega Nazionale Dilettanti

Genova. Si è tenuta, presso le Commissioni Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati, l’audizione della Lega Nazionale Dilettanti dedicata ai Decreti Legislativi di riforma dello Sport. Lo annuncia la LND, che è stata rappresentata dal segretario generale Massimo Ciaccolini e dal responsabile dell’Ufficio Giuridico Lucio Giacomardo, hanno in primo luogo ribadito la contrarietà del mondo del calcio dilettantistico in ordine all’abolizione del vincolo sportivo, nei termini previsti dal provvedimento in discussione, nonché al regime riservato anche alle società dilettantistiche e giovanili per quanto attiene la disciplina dei contratti di lavoro sportivo.

