Autostrade, nessun licenziamo in Liguria: “Potenzieremo il personale, dialogo con i sindacati”

Liguria. “Non è previsto alcun licenziamento presso la Direzione di Tronco genovese di Autostrade per l’Italia, dove è invece in corso di attuazione un progressivo piano di potenziamento dell’organico per sostenere l’ingente piano di manutenzioni e investimenti della rete e accompagnare il piano nazionale di sviluppo della società, che prevede rilevanti investimenti sul fronte dell’ingegneria, dell’innovazione digitale, della sostenibilità”.

La precisazione arriva dopo l’allarme lanciato dai sindacati.

