Festival in stato d’emergenza, si valuta altro slittamento o porte chiuse

Sanremo. Proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, cosa ne sarà del Festivàl? E’ questa la domanda che si stanno ponendo tutti in casa Rai e a Palazzo Bellevue da quando, due giorni fa, il consiglio dei ministri ha ufficialmente prorogato lo stato d’emergenza sanitaria. Una decisione, presa alla luce delle incertezze legate all’andamento della pandemia, che rischia di andare a complicare ancora di più l’organizzazione dell’edizione numero “70+1” in programma dal 2-6 marzo e per la quale si naviga a vista.

... » Leggi tutto