Grande Freddo, peggioramento da lunedì con gelo e neve

Liguria. In attesa di indicazioni più certe sull’evoluzione della situazione meteo, per ora i i modelli previsionali indicano l’arrivo del Grande Freddo a partire da lunedì 18 gennaio.

Secondo Arpal, giù dalle prime ore di domani, domenica 17 gennaio, temporaneo aumento dell’instabilità con possibili piogge deboli. Fiocchi di neve possibili su E – Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia – e interno di C – Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia – oltre 400-600 m, con al più locali spolverate. Esaurimento delle precipitazioni durante le ore centrali del giorno. Venti settentrionali in rinforzo dalla sera con raffiche fino a 50-60 km/h su B- lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno – durante la notte, locali condizioni di disagio fisiologico per freddo.

