Nuovo Dpcm: “Concesso recarsi nelle seconde case anche fuori regione”

Liguria. “Il nuovo Dpcm permette di recarsi nelle seconde case anche fuori Regione“. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, anche se restano dubbi e incertezze – in attesa di una Faq pubblicata sul sito del governo o una nota del ministero -: una apertura, quindi, alla possibilità di spostamenti per raggiungere abitazioni di proprietà o in affitto al di fuori dei confini regionali.

Il testo, si legge ancora, disciplina che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” e, diversamente dal decreto sulle misure per le festività natalizie non è specificato che “residenza, domicilio o abitazione” sono diverse dalle case dove si va, ad esempio, in vacanza, quindi neppure il divieto degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione. La seconda casa può essere sia di proprietà sia in affitto.

