Primo giorno di apertura per il nuovo Sportello Comunista in Valpolcevera

Genova. Porte aperte da oggi per la prima volta lo Sportello Comunista nato in via Garello, a Certosa. Sarà attivo ogni sabato, fino a quando sarà consentito dalle normative, dalle 9e30 alle 11e30.

Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza COVID, diversi cittadini sono stati ricevuti e supportati nell’affrontare le tematiche di cui lo sportello si occupa (per esempio: bonus luce, acqua, gas, ISEE, invalidità e pensionamento).

... » Leggi tutto