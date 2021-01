Torregrossa, gol vittoria alla prima coi blucerchiati. Sampdoria-Udinese finisce 2-1

Genova. Cinquantacinque minuti regalati all’Udinese e un tris di cambi che ha invertito la rotta, portando la Sampdoria alla vittoria per 2-1. A rispondere alla rete di De Paul, il migliore dell’Udinese, ci pensano Candreva su calcio di rigore e Torregrossa, che bagna il suo esordio in maglia blucerchiata con la gioia della rete della vittoria. La Sampdoria del primo tempo, con Verre e Quagliarella, era apparsa in balia degli avversari. L’ingresso di Thorsby, Balde e Torregrossa ha cambiato l’inerzia del match.

Primo tempo. Una Sampdoria che in fase di possesso si schiera con un 4-2-3-1 con Ekdal e Silva in regia e Quagliarella unica punta.

... » Leggi tutto