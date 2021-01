Alassio, proseguono i lavori all’ex mattatoio. Melgrati: “Opera presto restituita alla città”

Alassio. Tra i cantieri aperti sul territorio cittadino, proseguono attivamente anche i lavori all’ex Mattatoio dopo il lungo stop imposto dalla soprintendenza per la verifica e l’individuazione di materiali consoni alle nuove finalità nel rispetto della valenza storica della struttura.

“In questi giorni abbiamo avuto modo di visitare il cantiere per le verifiche dello stato dell’arte – spiega Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma dettato Soprintendenza che a breve, ha fatto sapere, compirà un nuovo sopralluogo. Vedremo se vi saranno nuove prescrizioni o se invece potremo procedere speditamente, come confidiamo di poter fare, per restituire alla città quest’area e questa struttura”.

