Genova. È stato portato all’ospedale Gaslini il bambino di 2 anni precipitato dal terrazzo di un appartamento a Imperia. E secondo quanto riporta il quotidiano online Riviera24 si tratterebbe del secondo episodio del genere nella stessa famiglia. È quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale pediatrico genovese. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sono particolarmente gravi grazie al fatto che non ha battuto la testa. Il bambino è caduto dal secondo piano di un palazzo in via Argine Destro.

