Coronavirus, in Liguria 228 nuovi positivi: 68 sono in provincia di Savona

Liguria. Sono 228 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 2.762 tamponi processati con test molecolare (incidenza dell’8,25%) e 1.360 con test antigenico rapido secondo il bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. In lieve aumento il numero dei pazienti ricoverati, in tutto 719 (rispetto a ieri 3 in più) e sono 12 i decessi conteggiati nelle ultime ventiquattr’ore.

La percentuale di vaccini somministrati tocca il 71%, con 33.446 dosi somministrate su 47.120 consegnate.

