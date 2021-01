Da oggi Liguria in zona arancione per due settimane: ecco quando si può uscire dal comune

Genova. Dalla scorsa mezzanotte la Liguria è entrata nuovamente in zona arancione come prevede l’ultima ordinanza del ministro Speranza valida fino al 31 gennaio compreso. Sarà possibile uscirne prima solo in caso di ulteriore peggioramento che porti la regione verso la zona rossa. L’obiettivo del presidente Toti, invece, è quello di tornare il prima possibile in zona gialla sulla base dei dati che starebbero già segnando un miglioramento.

Le chiusure

Con la zona arancione bar e ristoranti sono chiusi per la consumazione sul posto, ma restano aperti per l’asporto dalle 5 alle 22. I locali classificati come “bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice Ateco 56.3) e “commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati” (codice Ateco 47.25) non possono effettuare vendita d’asporto dopo le 18.00. La consegna a domicilio è consentita in tutti gli orari. Restano aperti i punti ristoro lungo le autostrade, in stazioni, aeroporti e terminal marittimi oltre che i ristoranti degli alberghi, solo per i clienti che vi alloggiano.

