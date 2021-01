Genoa, Ballardini: “Grande primo tempo da parte nostra, siamo stati squadra”

Bergamo. Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo è andato in scena il match disputato dalla frizzante Atalanta allenata dall’ex Gian Piero Gasperini contro il ritrovato Genoa del grintoso Davide Ballardini. Una partita a due facce quella vista oggi: i primi 45′ hanno sorriso al Grifone, che però nel secondo tempo non sono più riusciti ad attaccare rischiando forse qualcosa di troppo in difesa. Alla fine la partita è però terminata 0-0; un risultato davvero importante per i rossoblù che, dopo il ritorno sulla panchina di uno dei tecnici più amati dalla piazza, non hanno più smesso di stupire.

“Il Genoa ha fatto una grandissima prima frazione e probabilmente avrebbe meritato maggior fortuna sotto porta”: è così che Ballardini ha iniziato la sua conferenza stampa post partita, visibilmente soddisfatto per la prestazione gagliarda messa in campo dai suoi ragazzi.

