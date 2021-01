Serie A, che Genoa! Atalanta ingabbiata e reti bianche al Gewiss Stadium: 0-0 il risultato finale

Bergamo. Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena un match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Protagoniste nel freddo pomeriggio odierno Atalanta e Genoa, due formazioni che sicuramente hanno obiettivi differenti, ma che oggi sono accomunate dalla necessaria ricerca dei tre punti. I rossoblù di Ballardini potrebbero infatti approfittare del loro momento positivo per staccarsi definitivamente dalla zona retrocessione, al momento distante soltanto una lunghezza. Gli orobici invece, dopo un inizio difficile, hanno ritrovato gol e bel gioco, puntando in maniera decisa alla zona Champions League. Una vittoria però, considerata la partita in meno, potrebbe rilanciare la Dea anche in ottica scudetto, visto che la vetta si avvicinerebbe in maniera clamorosa.

Passiamo ora alle formazioni ufficiali. I padroni di casa allenati dal grande ex della sfida Gian Piero Gasperini si schierano con il 3-4-1-2 interpretato da Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. A disposizione ci sono Caldara, Depaoli, Lammers, Maehle, Miranchuk, Muriel, Pessina, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Sutalo.

