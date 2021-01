Vaccino, Toti contro Pfizer: “Poco serio non rispettare i patti per le consegne”

Liguria. “Il commissario Arcuri ha comunicato ufficialmente ai presidenti di regione che Pfizer ridurrà le dosi per l’Italia di quasi il 30%. Ci associamo alle sue proteste, perché è davvero poco serio che un’azienda così importante, che ha in mano uno strumento essenziale per la lotta al Covid, non rispetti i patti per le consegne“.

Così il presidente della Liguria Giovanni Toti parlando in diretta Facebook del piano di vaccinazione anti Covid che però non si ferma: “Se non fossimo stati prudenti a fare scorta, come del resto chiedeva lo stesso Arcuri, rischieremmo di rimanere senza vaccini per le seconde dosi. Ciò non accadrà in Liguria perché ad oggi abbiamo utilizzato, per la precisione, il 69% dei vaccini a nostra disposizione”, ricorda Toti.

