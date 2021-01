Cantieri copertura del Bisagno, cambia la viabilità tra via Diaz e viale Brigate Partigiane

Genova. Nuova fase di lavori di completamento del secondo lotto delle opere di viabilità di Viale Brigate Partigiane. Da martedì 19 gennaio, l’incrocio di via Diaz con Viale Brigate Partigiane, per motivi connessi a necessità operative e di sicurezza, verrà temporaneamente chiuso per coloro che procedono da e per via Barabino.

In altre parole chi proviene da via Diaz (dalle Caravelle per intenderci), dovrà immettersi in viale Brigate Partigiane verso mare, per poi svoltare al semaforo dell’incrocio con via Saffi per cambiare direzione ed eventualmente proseguire in via Diaz.

