Genova. Un uomo dalla barba rossa che ha tra le braccia delle spighe di grano è il soggetto protagonista dell’ultimo murales realizzato a Certosa nell’ambito del progetto On the wall di Walk The Line per abbellire le pareti dei palazzi del quartiere.

A realizzarlo Rame 13 grazie alla sponsorizzazione di GrosMarket Sogegross Cash&Carry.

