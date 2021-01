“Continuare con la Dad, la scuola in presenza è troppo rischiosa”, la lettera dei liceali a Toti

Genova. Una lunga lettera-appello scritta e sottoscritta da 681 liceali genovesi per chiedere al presidente di Regione Liguria di proseguire con la Didattica a distanza per il futuro di questo anno scolastico, in vista di una potenziale terza ondata.

I ragazzi espongono le loro ragioni, sottolineando i disagi che la frequenza delle lezioni in presenza, in questo particolare contesto, a partire dall’incertezza per la gestione delle lezioni al tempo “in perdita” nel recarsi a scuola.

