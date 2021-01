Coronavirus, in Liguria somministrati 35.691 vaccini

Genova. Sono 35.691 i vaccini somministrati in Liguria su un totale di 47.120 consegnati da Roma. Ad essere stata inoculata, dunque, è il 76% di dosi vaccinali.

Per quanto riguarda l’Asl 1 Imperiese dal 27 dicembre alla giornata di ieri le dosi somministrate sono state 4410, mentre 306 erano i vaccini programmati per la giornata di oggi. Sempre oggi è iniziata la somministrazione delle seconde dosi a chi ha già effettuato la prima vaccinazione.

