Covid, Toti: “Dati in miglioramento, avanti così e riapriremo le scuole la settimana prossima”

Genova. “Se i dati continueranno a scendere, credo che nella settimana ventura potremo riaprire le scuole superiori in presenza per il 50%“. Così il presidente Giovanni Toti mentre infuria la bufera a livello politico e adesso anche legale, col ricorso al Tar della Liguria presentato da un gruppo di genitori che sperano in un esito simile a quello registrato in Emilia-Romagna e Lombardia, dove i giudici hanno rispedito al mittente le ordinanze dei governatori per rinviare il ritorno in classe.

“Aspetteremo e ci adegueremo, quale che sia la sentenza della magistratura amministrativa – commenta Toti -. Resto molto perplesso sul fatto che, dopo ormai quasi un anno in cui i ragazzi ballano tra le entrate e le uscite da scuola oggi si sia scatenata una battaglia sulle scuole anche per una legislazione contorta e confusa da parte del governo che su questo non ha su questo pareri uguali”.

