Crisi di Governo, Conte rilancia ma per Toti: “Ripicche e debolezza in un momento critico”

Liguria. “Una crisi senza senso e confesso il mio disagio”. Parole del premier Conte nel suo discorso alla Camera sulla crisi di Governo. “Abbiamo lavorato per il bene del Paese e per questo posso parlare a testa alta” ha aggiunto, sottolineando i danni di questa crisi in un momento critico legato alla pandemia e alla necessità di nuove e urgenti misure a sostegno dell’economia.

Il presidente Conte ha parlato di un “momento di svolta”, per avere un “Esecutivo forte e unito”, facendo appello alle forze parlamentari, nella ricerca di una nuova maggioranza: dalla base di M5s, Pd, Leu, la richiesta di nuovi innesti nell’alleanza secondo le tradizioni politiche europeiste, liberali, popolari e socialiste: “Un nuovo patto di legislatura per rafforzare il Governo e proseguire nel lavoro svolto” ha detto.

