Ex Mira Lanza, entro fine mese giù il velo sui possibili acquirenti: aperture sui vincoli urbanistici

Genova. Una strana commissione consiliare quella che si è svolta questa mattina via streaming e dedicata al futuro dell’area ex Mira Lanza, oltre 40 mila metri quadri sulla sponda sinistra del Polcevera, all’altezza di Rivarolo e pochi chilometri a nord del nuovo ponte Genova San Giorgio, abbandonati dagli anni Ottanta e simbolo del degrado per la vallata e per la città.

Strana commissione perché di fatto è stata basata sulla comunicazione da parte di Alessandro Zanotti, liquidatore nominato da Banca d’Italia per il fondo Pegaso Re (proprietario dell’area), che il 31 gennaio si concluderà la procedura competitiva a evidenza pubblica lanciata per la Mira Lanza e che “ci sono alcuni interessamenti che mi paiono – ha detto – finalizzati a raggiungere un risultato concreto”. Tra questi soggetti, una ventina quelli che nei vari anni hanno visionato il materiale relativo al lotto, anche il Comune di Genova, ha ribadito poi Zanotti ma la cosa era nota almeno da un anno.

