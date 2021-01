Istituto “Federico Patetta” di Cairo: ecco come iscriversi

Cairo Montenotte. Ultima settimana (si ha tempo fino al 25 gennaio) per effettuare le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto “Federico Patetta” per il prossimo anno scolastico 2021/2022. La procedura dovrà essere svolta online.

Basterà: individuare la scuola di interesse ed il relativo codice ministeriale; registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline per ottenere le credenziali di accesso all’iscrizione online, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID); compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio ed inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

... » Leggi tutto