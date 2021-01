Kouda (Caratese): un talento 2002 sulla rampa di lancio

Nonostante l’epidemia Covid in corso non mancano, anche se rare, le buone notizie. Lo sport in generale ed il calcio in particolare cercano di proseguire e appassionare gli addetti. La Folgore Caratese (serie D girone A), ad esempio, ha vinto domenica per 1-0 all’ultimo respiro (95°), in dieci uomini, contro il Casale e la firma è quella del gioiellino brianzolo classe 2002, Rachid Kouda.

Dopo una prestazione ad alti livelli regala i 3 punti alla sua squadra e valgono doppio per Kouda che oggi aveva due club ad osservarlo. Monza e Cagliari. La prima offerta del Monza, in estate, è stata ritenuta troppo bassa dalla Folgore Caratese. Il Cagliari è la seconda volta che lo osserva dal vivo in campionato. Sulle sue tracce ci sono anche Watford, Genoa e Sassuolo. Avevo già avuto modo in varie circostanze (l’ultima a Vado al Chittolina) questo promettente giocatore.

