Piero Durando eletto presidente dell’istituto zooprofilattico sperimentale

Liguria. Oggi, presso l’assessorato alla sanità della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore regionale Luigi Genesio Icardi, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il CdA sarà composto da quattro membri in rappresentanza del ministero della salute e delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, quest’ultima rappresentata dal dottor Piero Durando, 40 anni, dirigente medico veterinario in servizio presso l’Asl To 5. Durando, vice presidente del precedente consiglio d’amministrazione, è stato votato all’unanimità dalle Regioni con il parere favorevole del ministero della salute.

