Propata, capannone pieno di fieno in fiamme: intervento difficile per i vigili del fuoco

Genova. Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio all’interno di un capannone agricolo nei pressi di Propata, nell’alta Val Trebbia.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Genova: le operazioni sono particolarmente difficili per l’ubicazione dello stabile e per le condizioni meteo particolarmente rigide. In pochi minuti praticamente tutto il fieno stipato ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

... » Leggi tutto