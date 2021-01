Raccolta differenziata, Bruno (Europa Verde): “Poca chiarezza, è necessaria una strategia ‘rifiuti zero’”

Di seguito riportiamo la lettera – giunta alla nostra redazione – di Danilo Bruno, responsabile parchi di Europa Verde Liguria, relativa alla raccolta differenziata nella città di Savona.

In assenza di ogni decisione regionale sul ciclo dei rifiuti poiche’ siamo sempre rimasti al documento, che voleva ridurre l’ultimo ciclo di vita della spazzatura in CSS ovvero una sorta di combustibile da bruciare in inceneritore o in cementifici o da sotterrare in discarica, noi Verdi vorremmo fare il punto della situazione.

Le aziende liguri hanno cominciato a posizionarsi: IREN ha comprato l’impianto di compostaggio di Ferrania e pensa di realizzarne uno altrettanto grande a S.Stefano Magra (Saliceti),SAT sta rilevando partecipazioni e contratti in tutti i comuni della Provincia di Savona mentre poi la medesima IREN propone per il Recovery Fund di nuovo l’inceneritore ,che sembra quasi pensato apposta per sistemare il futuro CSS.

