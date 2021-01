Genova. Ruba un portafoglio a un giovane, lo deride per la sua menomazione e poi lo aggredisce, ma per fortuna, ad accorgersi del fatto, un gruppo di senegalesi intervenuti a difesa della vittima in attesa dell’arrivo della polizia che ha proceduto con la denuncia.

È accaduto a mezzanotte e dieci in via Gramsci.

... » Leggi tutto