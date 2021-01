Servizio civile, la Caritas di Savona cerca 12 volontari

Provincia. Alle 14 dell’8 febbraio scade la domanda di partecipazione al bando pubblico per la selezione dei volontari da avviare in progetti di Servizio civile universale 2021. La Caritas diocesana di Savona-Noli seleziona in quest’ambito dodici operatori volontari.

Nel bando sono presenti due progetti che prevedono un rimborso spese mensile di 439,50 euro per 12 mesi e per 25 ore settimanali di servizio e l’inserimento, per ciascuno, di sei giovani in due sedi: “Difendi i poveri dalla povertà” relativo alla grave marginalità e “Crea inclusione sociale”, nell’ambito dell’immigrazione.

