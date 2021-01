Spaccio di cocaina, i carabinieri di Savona arrestano sei persone

Savona. Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona, Dott.ssa Fiorenza Giorgi e con la collaborazione delle Compagnie Carabinieri di Sassari e Bra – hanno arrestato Pasquale Massari, 59enne di Savona, Adil Essalemi, 41enne originario del Marocco, domiciliato a Sassari; Sula Saba, 53enne originario dell’Albania, residente a Savona, Indrikt Kadrimi, 53enne originario dell’Albania, residente a Savona, Barbara Longo, 44enne di Cherasco (CN) ed Enrico Pasquale, 49enne di Savona.

Le misure restrittive eseguite oggi sono l’atto conclusivo di una complessa indagine svolta dai militari per arginare lo spaccio stupefacenti, in particolare di cocaina, venduta nei locali della movida savonese.

