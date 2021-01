Zena Kart Racing Team regala a Genova la vittoria del campionato italiano 2020

Genova. Zena Kart Racing Team è nata a Genova alla fine del 2017 da Massimiliano Bettinelli e suo figlio Wesley Bettinelli, un po’ per gioco, un po’ per passione.

“Abbiamo iniziato con un carrello con sopra il nostro primo kart – spiega Massimiliano -, a macinare chilometri in giro per l’Italia, da Cervia a Viverone, da Lignano ad Ala di Trento e così via, passando per molte altre piste del campionato italiano Briggs Kart Championship by CRG. La svolta arriva nel 2019 dove, con l’acquisto di altri due kart usati, iniziamo la prima gara della stagione con tre piloti: Wesley (categoria Senior), Diego Colella (categoria Junior) e Diego Garibaldi (categoria Master)”.

... » Leggi tutto