Alassio, prorogata l’ordinanza di accesso alla Ztl per l’attività di delivery

Alassio. E’ stata prorogata fino al 5 marzo prossimo, in linea con il nuovo Dpcm, l’ordinanza del Comune di Alassio che consente ai ristoratori i cui locali si trovano in zona a traffico limitato di accedervi liberamente in modo da consentire l’attività di delivery, cioè l’unica, insieme al take away, attualmente consentita dalle norme di contenimento del contagio da Covid 19.

“Si tratta dell’unico modo che abbiamo – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – per dare un piccolo fattivo aiuto a chi, gravemente colpito dalle restrizioni vigenti, cerca comunque di svolgere la propria attività professionale. Si tratta di un’ordinanza emessa nel dicembre scorso che abbiamo provveduto a rinnovare fino al 5 marzo prossimo, data di scadenza anche del Dpcm vigente. Per chi ancora non lo avesse fatto, sarà sufficiente richiedere al comando di polizia municipale di Alassio il permesso segnalando il numero di targa dei veicoli o motoveicoli che si ritiene di utilizzare all’attività di consegna a domicilio dei pasti”.

