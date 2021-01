Consiglio regionale, Pd all’attacco: “Toti e la Cavo riaprirebbero tutto, tranne le scuole”

Genova. “In una regione in cui, a detta del presidente Toti e dell’assessore Cavo, bisognerebbe riaprire ogni tipo di attività, le uniche porte a restare chiuse sono quelle delle scuole superiori. La Giunta ligure polemizza contro tutte le misure adottate dal Governo per contenere la pandemia (dal divieto all’asporto dopo le 18 alla chiusura dei ristoranti), ma poi, quando l’Esecutivo gli chiede di riportare gli studenti in aula, si mette di traverso. A un certo punto, a fine anno, sembrava quasi che Toti dicesse agli studenti che non avrebbe riaperto le scuole, per consentirgli di trascorrere tranquillamente la settimana bianca”.

Così Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure, torna all’attacco della Regione e sui ritardi nella riapertura delle scuole superiori nonostante il piano dei trasporti sia pronto per garantire un trasporto in sicurezza.

