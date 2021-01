Coronavirus, 235 nuovi casi in Liguria: tasso di positività in picchiata sotto al 5%

Genova. Sono 235 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5050 tamponi molecolari effettuati: il tasso di positività è quindi di 4,65. Un valore in netto calo rispetto alla media dell’8% dei giorni scorsi e del picco del 15% registrato dal bollettino di domenica. Va detto che i casi positivi potrebbero essere relativi a test effettuati nei giorni scorsi e non agli oltre 5000 di oggi. Dal bollettino emergono anche 2576 tamponi “rapidi” antigenici.

Dei nuovi casi positivi, 48 sono stati riscontrati nel territorio della Asl 3 genovese, 19 in quello della Asl 4, 80 a Savona, 60 a Imperia e 28 alla Spezia.

