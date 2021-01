Coronavirus, l’obiettivo della Liguria: “Vaccinare un milione di persone entro settembre”

Genova. Vaccinare contro il Covid tutti gli over 65 entro fine giugno e arrivare a un milione di persone alla fine di settembre. È l’obiettivo della Regione Liguria spiegato oggi in Consiglio regionale dall’assessore Marco Scajola in risposta a una serie di interrogazioni che avevano come oggetto la protezione dei soggetti fragili e delle categorie ad alto rischio.

“Le scelte sulle priorità delle vaccinazioni sono state fatte a livello ministeriale e le stiamo seguendo scrupolosamente. Nella seconda fase cercheremo di vaccinare tutte le categorie più a rischio e cercheremo di arrivare nel più breve tempo possibile a vaccinare l’intera popolazione”, ha aggiunto Scajola.

